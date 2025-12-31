(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

31 Dez 2025 - 11h34Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Júlio César Schiavone, aos 64 anos de idade, ocorrido no dia 30/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casadO com a Sra. Stella Maria do Prado Schiavone.

Deixa suas filhas: Ana Beatriz e Ana Laura, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80848

