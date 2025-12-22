(16) 99963-6036
segunda, 22 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

22 Dez 2025 - 12h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Regina Celia Formigone , aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 22/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Christiano ,Gutenberg e Tabajara,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/12/2025 das 12:30 h às16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Regina Célia Formigone .
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79796

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário12h31 - 21 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário07h27 - 21 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa o falecimento de Edjario Timóteo aos 36 anos
Obituário13h40 - 20 Dez 2025

Terezinha de Jesus informa o falecimento de Edjario Timóteo aos 36 anos

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h33 - 20 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa
Obituário13h08 - 19 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

Últimas Notícias