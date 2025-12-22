Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Regina Celia Formigone , aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 22/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Christiano ,Gutenberg e Tabajara,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/12/2025 das 12:30 h às16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79796

