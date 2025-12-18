Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Benedita de Pastro, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 18/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa sua filha Edna ,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

