quinta, 18 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

18 Dez 2025
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Benedita de Pastro, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 18/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa sua filha Edna ,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Benedita de Pastro.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79321

