quarta, 10 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

10 Dez 2025 - 10h46Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Clarice Lopes dos Santos, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 09/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Carlos, André e Bruno, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo. 

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78365

Últimas Notícias