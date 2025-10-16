Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr .Arlindo Piovezan, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 16/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Ap. Sciecia Piovezan.

Deixa seus filhos: Glauber e Glaucia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/10/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Arlindo Piovezan.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/71749

