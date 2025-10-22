Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Vera Lucia Crepaldi, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 22/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciada.

Deixa seu filho: Geraldo, demais familiares e amigos.

O sepultamento será realizado às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora Do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Luiz Dorici.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 24/10/2025 sexta-feira, às 18:30, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

