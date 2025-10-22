(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa

22 Out 2025 - 11h14Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Vera Lucia Crepaldi, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 22/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciada.

Deixa seu filho: Geraldo, demais familiares e amigos.

O sepultamento será realizado às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora Do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Vera Lucia Crepaldi.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72455

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Luiz Dorici.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 24/10/2025  sexta-feira, às 18:30, na Igreja  São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

Leia Também

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário19h42 - 21 Out 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário10h10 - 21 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h53 - 21 Out 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário07h47 - 20 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h39 - 19 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Últimas Notícias