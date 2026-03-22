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domingo, 22 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

22 Mar 2026 - 08h38Por Jessica Carvalho R
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Gerssy Ap. Soares, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 18/03/2026, na cidade de Santo André.

Era solteira.

Deixa seus familiares e amigos.

Seu corpo será trasladado para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/03/2026 das 14:30 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Gerssy Ap. Soares.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus

familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90401

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Thassio Gabriel Prando.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/03/2026 (quarta-feira) às 19:30 h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

 

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