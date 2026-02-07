Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Luiz Garcia , aos 81anos de idade, ocorrido no dia 07/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra .Clarice Lucatti Garcia .

Deixa seus Luiz Alessandro e Juliano Cesar,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/02/2026das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento às 17:00 h no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Sevilha Mattielo Hippólito

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/02/2026 (sábado) às 18:00h na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

