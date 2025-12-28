Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Alves Regazzoni, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 27/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com Sr. José Carlos Regazzoni.

Deixa seus filhos Marcos,Ricardo e Vagner,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/12/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80483

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Alceu .Romano Gianini

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 28/12/2025 (domingo), às 09:30h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.