Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Julimael Sampaio da Silva, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 15/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Rosileidi, Elias, Natanael, Rosemary e Geriel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/10/2025 das 13:00 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Flávio Rubens Keppe.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 15/10/2025 (quarta-feira) às 18:30h, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

