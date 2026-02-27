Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Luzia Gonçalves de Almeida, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 26/02/2026, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa seus filhos: Jaqueline, Neusa, Vanderlei, Luiz, José Milton e Almir, demais familiares e amigos.
A Sra. Luzia Gonçalves de Almeida foi trasladada para Ibaté.
A cerimônia de despedida terá início dia 27/02/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 16:00 h no Cemitério Municipal de Ibaté..
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sra. Luzia Gonçalves de Almeida.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87779
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Abbadia Zranfrile Cardinalli, aos 103 anos de idade, ocorrido no dia 26/02/2026, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa seu filho: Silvio (in memoriam), demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 27/02/2026 das 12:00 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 16:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Abbadia Zranfrile Cardinalli.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87781
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Nelzira Faria Pariz
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/03/2026 (Domingo) às 17:00 h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.