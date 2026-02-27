(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Matriz informa o falecimento de Rodrigo Francisco Maramarque

27 Fev 2026 - 13h26Por Jessica CR
Grupo Matriz informa o falecimento de Rodrigo Francisco Maramarque -


Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Rodrigo Francisco Maramarque.

Faleceu no dia 26/02/2026 em  São  Carlos -SP com 46 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rafaela Talita Tuglia Maramarque, os filhos Guilio e Ana Beatriz, os demais familiares e amigos.

Seu corpo será trasladado para Ribeirão Bonito - SP.

O inicio do velório está previsto para às 07h no dia  28/02/2026 no Velório Municipal de Ribeirão Bonito - SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/02/2026 ás 10h  saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito-SP.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor.

