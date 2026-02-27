Grupo Matriz informa o falecimento de Rodrigo Francisco Maramarque



Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Rodrigo Francisco Maramarque.



Faleceu no dia 26/02/2026 em São Carlos -SP com 46 anos de idade.



Deixa viúva a Sra. Rafaela Talita Tuglia Maramarque, os filhos Guilio e Ana Beatriz, os demais familiares e amigos.



Seu corpo será trasladado para Ribeirão Bonito - SP.



O inicio do velório está previsto para às 07h no dia 28/02/2026 no Velório Municipal de Ribeirão Bonito - SP.



O sepultamento dar-se-á no dia 28/02/2026 ás 10h saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito-SP.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

