Obituário

Grupo Matriz informa o falecimento de Josefina Oliva Casale

08 Fev 2026 - 13h53
Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz


É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Josefina Oliva Casale.

Faleceu no dia 08/02/2026  em  São  Carlos -SP com 82 anos de idade. 

Deixa viúvo o Sr. Antônio Aparecido Casale, os filhos Marco Antônio, Adalberto e Vânia os demais familiares e amigos. 

O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 08/02/2026  no Velório Municipal. 

O sepultamento dar-se-á no dia 08/02/2026 ás 14h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo. 

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor. 

