Grupo Matriz informa o falecimento de Josefina Oliva Casale

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz





É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Josefina Oliva Casale.



Faleceu no dia 08/02/2026 em São Carlos -SP com 82 anos de idade.



Deixa viúvo o Sr. Antônio Aparecido Casale, os filhos Marco Antônio, Adalberto e Vânia os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 08/02/2026 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 08/02/2026 ás 14h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

