sexta, 27 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Matriz informa o falecimento de Edilson Candido Lopes

27 Fev 2026 - 09h20Por Jessica CR
Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz


É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Edilson Candido Lopes.

Faleceu no dia 26/02/2026 às 11h37min  em  São  Carlos -SP com 68 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos Edson, Elaine, Alessandra os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 11h no dia  27/02/2026 no Velório Municipal.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/02/2026 ás 15h  saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor.

