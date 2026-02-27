Grupo Matriz informa o falecimento de Edilson Candido Lopes

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz





É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Edilson Candido Lopes.



Faleceu no dia 26/02/2026 às 11h37min em São Carlos -SP com 68 anos de idade.



Era divorciado.



Deixa os filhos Edson, Elaine, Alessandra os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 11h no dia 27/02/2026 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 27/02/2026 ás 15h saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

Leia Também