Grupo Matriz informa o falecimento de Anna Rodrigues da Silva Piva

06 Jan 2026 - 15h58Por Jessica Carvalho R
Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz


É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra.Anna Rodrigues da Silva Piva.

Faleceu no dia 06/01/2026  às 10h em  São  Carlos -SP com 88 anos de idade.

Deixa os filhos, familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 07h15min no dia 07/01/2026 no Velório Municipal.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/2026 ás 11h15min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Funerária Grupo Matriz  expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

