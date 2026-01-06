Grupo Matriz informa o falecimento de Anna Rodrigues da Silva Piva

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz





É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra.Anna Rodrigues da Silva Piva.



Faleceu no dia 06/01/2026 às 10h em São Carlos -SP com 88 anos de idade.



Deixa os filhos, familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 07h15min no dia 07/01/2026 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/2026 ás 11h15min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

