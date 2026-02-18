Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do jovem Vinícius Emídio, aos 22 anos

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do jovem Vinícius Emídio ,na cidade de São Carlos/SP no dia 18/02/2026, nascido no dia 27/03/2003 aos 22 anos. O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 19/02/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.
Era solteiro.
Deixa seus pais ,Ana Paula Emídio, Wender Marcel Marques Dea, seus avós,Maria José G. Emídio, Antonio Carlos Emídio, demais familiares e amigos
O sepultamento dar-se no dia 19/02/2026 às 14:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.