Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Romilda Esmeria Vaes Ferreira

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Romilda Esmeria Vaes Ferreira, na cidade de Araraquara/SP no dia 30/12/2025, nascida no dia 28/05/1945 aos 80 anos.
Seu corpo será trasladado para Cambé/PR
O inicio do velório está marcado as 21:00 no dia 30/12/2025 no velório Bandeirantes em Cambé/PR.
Era viúva.
Deixa seus filhos Sidney Vaes Cavalcanti,Roberto Luiz de Oliveira, demais familiares e amigos.
A cremação dar-se no dia 31/12/2025 às 09:00hs, saindo do velório Bandeirantes de Cambé/PR, para o Crematório em Londrina/PR.