terça, 30 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Romilda Esmeria Vaes Ferreira

30 Dez 2025 - 09h17Por Jessica Carvalho R
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Romilda Esmeria Vaes Ferreira, na cidade de Araraquara/SP no dia 30/12/2025, nascida no dia 28/05/1945 aos 80 anos. 
 
Seu corpo será trasladado para Cambé/PR
 
O inicio do velório está marcado as 21:00 no dia 30/12/2025 no velório Bandeirantes em Cambé/PR.
Era viúva. 
 
Deixa seus filhos Sidney Vaes Cavalcanti,Roberto Luiz de Oliveira, demais familiares e amigos.
 
A cremação dar-se no dia 31/12/2025 às 09:00hs, saindo do velório Bandeirantes de Cambé/PR, para o Crematório em Londrina/PR.
 
 

