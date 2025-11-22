Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Naiany Peixe Silva Souza



MOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Naiany Peixe Silva Souza ,na cidade de São Carlos-SP no dia 20/11/2025, nascida no dia 15/11/2001 aos 24 anos.

O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 22/11/2025 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casada com Carlos Daniel dos Santos Souza Peixe.

Deixa seus familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 22/11/2025 às 11:15hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

