Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Naiany Peixe Silva Souza

21 Nov 2025 - 11h39Por Jessica Carvalho R.
Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Naiany Peixe Silva Souza -


MOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Naiany Peixe Silva Souza ,na cidade de São Carlos-SP no dia 20/11/2025, nascida no dia 15/11/2001 aos 24 anos.

O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 22/11/2025 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casada com Carlos Daniel dos Santos Souza Peixe.

Deixa seus familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 22/11/2025 às 11:15hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

