Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Lurdes Maria de Jesus

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Lurdes Maria de Jesus ,na cidade de Ibaté/SP no dia 21/02/2026, nascida no dia 06/02/1955 aos 71 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00 no dia 21/02/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casada com João Pereira Brandão.

Deixa seus filhos : Luzia, Vera Lucia, José, Valter, Lucimar, demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 21/02/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.