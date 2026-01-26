(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

26 Jan 2026 - 09h11Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento -
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Aparecido dos Santos na cidade de Ibaté /SP, no dia 26/01/2026, nascido no dia 02/06/1963 aos 62  anos. O inicio do velório está previsto as 12:30 no dia 26/01/2026 no velório municipal  Ibaté/SP.
 
Era casado com Marlene Gali. Deixa seus filhos Rafael, Cintia e demais familiares e amigos.
 
O sepultamento está previsto no dia 26/01/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.
 
 
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Marcelo Aparecido Cavicchioli na cidade de São Simão/GO, no dia 25/01/2026, nascido no dia 15/03/1974 aos 51 anos. Seu corpo será trasladado para Ibaté/SP
O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 27/01/2026 no velório municipal  Ibaté/SP.
 
Era casado com Elisabete de Jesus Mendonça Cavicchioli. Deixa seus filhos Bianca, Jessica e demais familiares e amigos.
 
O sepultamento está previsto no dia 27/01/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h36 - 26 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária São Carlos informa convite de missa
Obituário09h35 - 26 Jan 2026

Funerária São Carlos informa convite de missa

São Carlos perde Paulo Henrique Pereira, o "Paulinho do Samba"
Obituário06h10 - 26 Jan 2026

São Carlos perde Paulo Henrique Pereira, o "Paulinho do Samba"

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário15h06 - 25 Jan 2026

Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário11h53 - 25 Jan 2026

Nova Funerária informa nota de falecimento

Últimas Notícias