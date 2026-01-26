Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Aparecido dos Santos na cidade de Ibaté /SP, no dia 26/01/2026, nascido no dia 02/06/1963 aos 62 anos. O inicio do velório está previsto as 12:30 no dia 26/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casado com Marlene Gali. Deixa seus filhos Rafael, Cintia e demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 26/01/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.