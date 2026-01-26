Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Aparecido dos Santos na cidade de Ibaté /SP, no dia 26/01/2026, nascido no dia 02/06/1963 aos 62 anos. O inicio do velório está previsto as 12:30 no dia 26/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.
Era casado com Marlene Gali. Deixa seus filhos Rafael, Cintia e demais familiares e amigos.
O sepultamento está previsto no dia 26/01/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Marcelo Aparecido Cavicchioli na cidade de São Simão/GO, no dia 25/01/2026, nascido no dia 15/03/1974 aos 51 anos. Seu corpo será trasladado para Ibaté/SP
O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 27/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.
Era casado com Elisabete de Jesus Mendonça Cavicchioli. Deixa seus filhos Bianca, Jessica e demais familiares e amigos.
O sepultamento está previsto no dia 27/01/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.