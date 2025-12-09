(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

09 Dez 2025 - 15h00Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Sandra Regina Aparecida Pereira Vianna,na cidade de Américo Brasiliense/SP  no dia 09/12/2025, nascida no dia 23/07/1972 aos 53 anos. O inicio do velório está marcado as 14:00  no dia 09/12/2025 no  velório municipal  Ibaté/SP.

Era casada com a Sr. Antonio Ventura da Silva.

Deixa seus filhos Joice, Leonardo ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 09/12/2025 às 17:00hs, saindo do  velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Julia Pereira Ceratti,na cidade de São Carlos/SP no dia 09/12/2025, nascida no dia 28/01/1934 aos 91 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00 no dia 09/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Era víuva.

Deixa sua filha Naukir Ceratti ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 09/12/2025 às 16:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

 

