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domingo, 22 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

22 Mar 2026 - 07h33Por Da redaÃ§Ã£o
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FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sr. José Candido Filho,na cidade de Ibaté/SP no dia 21/03/2026, nascido no dia 20/10/1941 aos 84 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 22/03/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casado com Sra. Eufrasina da Silva Candido 

Deixa seu  filho Paulo, Lucas, Jonas, Jose Rian, Moiseis e demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 22/03/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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