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sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

21 Mar 2026 - 08h44Por Da redaÃ§Ã£o
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FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Juraci Florencio,na cidade de São Carlos/SP no dia 20/03/2026, nascida no dia 19/02/1968 aos 58 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 21/03/2026 no velório municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Era Solteira. 

Deixa seu  filho João Pedro ,demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 21/03/2026 às 14:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP, para o Cemitério Municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos -SP.

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