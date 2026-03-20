FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Maria das Graças,na cidade de São Carlos/SP no dia 19/03/2026, nascida dia 15/10/1951 aos 74 anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 20/03/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Deixa seus filhos, Maurício, Nelsa, Silvana, Mauro, Sidnei, Maria, Ronaldo e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 20/03/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

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