FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. David Henrique ,na cidade de São Carlos/SP no dia 17/03/2026, nascido no dia 25/11/1942 aos 83 anos. O inicio do velório está marcado as 11:30 no dia 18/03/2026 no velório municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Era casado com Maria das Graças da Silva Henrique.

Deixa seus filhos Maria, Sueli, Paulo, Clóvis, Danielli, Alessandra, Lourdes, Aparecida, Valda, Karina ,demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 18/03/2026 às 15:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP, para o Cemitério Municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos -SP.

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