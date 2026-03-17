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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

18 Mar 2026 - 08h28Por Da redaÃ§Ã£o
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FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. David Henrique ,na cidade de São Carlos/SP no dia 17/03/2026, nascido no dia 25/11/1942 aos 83 anos. O inicio do velório está marcado as 11:30 no dia 18/03/2026 no velório municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.
Era casado com Maria das Graças da Silva Henrique.
Deixa seus filhos Maria, Sueli, Paulo, Clóvis, Danielli, Alessandra, Lourdes, Aparecida, Valda, Karina ,demais familiares e amigos
O sepultamento dar-se no dia 18/03/2026 às 15:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP, para o Cemitério Municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos -SP. 

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