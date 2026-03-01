FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

(16) 99963-6036
01 de março de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

01 Mar 2026 - 14h49
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Maria de Lourdes dos Santos , na cidade de São Carlos-SP no dia 01/03/2026, nascida no dia 16/05/1971 aos 54 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 02/03/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casada com o Sr. Waldir Moura.

Deixa seus filhos,Ana Carolina,Weslei, Wander,Larissa, demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 02/03/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

