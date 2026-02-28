Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

terezinha -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Maria Pierini Silvestre Serafim , na cidade de Ibaté-SP no dia 27/02/2026, nascida no dia 04/07/1947 aos 78 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 28/02/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era viúva.

Deixa seus filhos ,Erika, Neiriberto, demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 28/02/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

