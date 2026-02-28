(16) 99963-6036
sábado, 28 de fevereiro de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

28 Fev 2026 - 07h35Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
terezinha - terezinha -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Maria Pierini Silvestre Serafim , na cidade de Ibaté-SP  no dia 27/02/2026, nascida no dia 04/07/1947  aos 78 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 28/02/2026 no velório municipal  de Ibaté-SP.

Era viúva.

Deixa seus filhos ,Erika, Neiriberto, demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 28/02/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também

Funerária Fernandes informa o falecimento de Adelina Fallaci Baldan
Obituário15h52 - 27 Fev 2026

Funerária Fernandes informa o falecimento de Adelina Fallaci Baldan

Grupo Matriz informa o falecimento de Rodrigo Francisco Maramarque
Obituário13h26 - 27 Fev 2026

Grupo Matriz informa o falecimento de Rodrigo Francisco Maramarque

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário11h54 - 27 Fev 2026

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h39 - 27 Fev 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Matriz informa o falecimento de Edilson Candido Lopes
Obituário09h20 - 27 Fev 2026

Grupo Matriz informa o falecimento de Edilson Candido Lopes

Últimas Notícias