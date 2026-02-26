Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sr Juarez Pereira de Souza, na cidade de Américo Brasiliense no dia 25/02/2026, nascido no dia 22/11/1957 aos 68 anos.
Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 26/02/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.
Deixa seus filhos, Evangelo, Mariana, Elisangela, Mariluza, Mariano,demais familiares e amigos
O sepultamento dar-se no dia 26/02/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.