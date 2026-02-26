(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

26 Fev 2026 - 06h28Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sr Juarez Pereira de Souza, na cidade de Américo Brasiliense no dia 25/02/2026, nascido no dia 22/11/1957  aos 68 anos.

Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP.                  O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 26/02/2026 no velório municipal  de Ibaté-SP.

Deixa seus filhos, Evangelo, Mariana,  Elisangela,  Mariluza, Mariano,demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 26/02/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP , para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

