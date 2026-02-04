(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

04 Fev 2026 - 06h04Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Helena Mathias na cidade de  Ibitinga-SP-no dia 03/02/2026, seu corpo será trasladada para Cidade de Ibaté, nascida no dia 18/08/1952 aos 73  anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 04/02/2026 no velório municipal  de Ibaté/SP.

Era viuva.

Deixa seus filhos Elisabete, Donizeti, Iara, Rodrigo e demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 04/02/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal  de Ibaté/SP, para o Cemitério -Ibaté/SP.

