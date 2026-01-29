(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

29 Jan 2026
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Roberto Vicente na cidade de  São Carlos-SP-no dia 28/01/2026, nascido no dia 18/02/1962 aos 63  anos.
 
O inicio do velório está previsto as 11:30 no dia 29/01/2026 no velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de são Carlos/SP.
 
Era casado com a Sra. Maria Cleuza Lemes Vicente. 
Deixa seus filhos Ednaldo, Weslei, Weligton,Susana, Eder, demais familiares e amigos.
 
O sepultamento está previsto no dia 29/01/2026 às 15:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo - São Carlos/SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo-São Carlos/SP.
 

