Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Roberto Vicente na cidade de São Carlos-SP-no dia 28/01/2026, nascido no dia 18/02/1962 aos 63 anos.

O inicio do velório está previsto as 11:30 no dia 29/01/2026 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de são Carlos/SP.

Era casado com a Sra. Maria Cleuza Lemes Vicente.

Deixa seus filhos Ednaldo, Weslei, Weligton,Susana, Eder, demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 29/01/2026 às 15:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo - São Carlos/SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo-São Carlos/SP.

NOTA DE FALECIMENTO