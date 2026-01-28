Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento



FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Benedito de Jesus Gonçalves Garcia na cidade de Ibaté/SP, no dia 28/01/2026, nascido no dia 21/08/1950 aos 75 anos.

O inicio do velório está previsto as 09:30 no dia 29/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casado com Maria Benedita Alves Gonçalves Garcia. Deixa sua filha Fabiana, Netos, Bisnetos e demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 29/01/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.