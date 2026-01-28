(16) 99963-6036
quarta, 28 de janeiro de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

28 Jan 2026 - 15h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Benedito de Jesus Gonçalves Garcia na cidade de Ibaté/SP, no dia 28/01/2026, nascido no dia 21/08/1950 aos 75  anos.
 
O inicio do velório está previsto as 09:30 no dia 29/01/2026 no velório municipal  Ibaté/SP.
 
Era casado com Maria Benedita Alves Gonçalves Garcia. Deixa sua filha Fabiana, Netos, Bisnetos e demais familiares e amigos.
 
O sepultamento está previsto no dia 29/01/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário11h42 - 28 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h10 - 28 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário20h02 - 27 Jan 2026

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h00 - 27 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Fernandes informa o falecimento de Damião de Souza
Obituário08h46 - 27 Jan 2026

Funerária Fernandes informa o falecimento de Damião de Souza

Últimas Notícias