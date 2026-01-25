Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Pereira Pedro na cidade de Ibaté /SP, no dia 24/01/2026, nascida no dia 12/12/1938 aos 87 anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 25/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.

Era víuva. Deixa seus filhos Maria do Carmo, Silvio, Sergio, Neusa, Maria Aparecida e demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 25/01/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.

