(16) 99963-6036
domingo, 25 de janeiro de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

25 Jan 2026 - 06h48Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Pereira Pedro na cidade de Ibaté /SP, no dia 24/01/2026, nascida no dia 12/12/1938 aos 87  anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 25/01/2026 no velório municipal  Ibaté/SP.

Era víuva. Deixa seus filhos Maria do Carmo, Silvio, Sergio, Neusa, Maria Aparecida e demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 25/01/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa
Obituário08h53 - 25 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

Funerária São Carlos informa convite de missa
Obituário18h50 - 24 Jan 2026

Funerária São Carlos informa convite de missa

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário12h31 - 24 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário10h15 - 24 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário18h43 - 23 Jan 2026

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Últimas Notícias