sexta, 09 de janeiro de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

09 Jan 2026 - 18h03Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra.  Aparecida Coelho Molinari,na cidade de Ibaté-SP/ no dia 09/01/2026, nascido no dia 06/03/1933 aos 92  anos. O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 10/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.

Era viúva.

Deixa seus filhos Antonio, Aparecida, Rosangela, Celia, Lucilene, Pedro, Claudineia, Netos, Bisnetos, Tataranetos, Demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/01/2026 às 14:30hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

