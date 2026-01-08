(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

08 Jan 2026 - 06h27Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. WELLINGTON MATEUS FERREIRA DOS SANTOS, na cidade de Araraquara-SP/ no dia 07/01/2026, nascido no dia 11/11/1978 aos 47 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 08/01/2026 no velório municipal Pitangueiras/SP.

Deixa sua filha, Victória  e Demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 08/01/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal Pitangueiras -SP, para o Cemitério Municipal de Pitangueiras -SP.

