Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. WELLINGTON MATEUS FERREIRA DOS SANTOS, na cidade de Araraquara-SP/ no dia 07/01/2026, nascido no dia 11/11/1978 aos 47 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 08/01/2026 no velório municipal Pitangueiras/SP.
Deixa sua filha, Victória e Demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 08/01/2026 às 16:30hs, saindo do velório municipal Pitangueiras -SP, para o Cemitério Municipal de Pitangueiras -SP.