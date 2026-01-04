Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Clizeide dos Reis Borin,na cidade de São Carlos-SP no dia 04/01/2026, nascida no dia 09/10/1951 aos 74 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 05/01/2026 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Deixa seus familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 05/01/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.