quarta, 31 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

31 Dez 2025
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Alci de  Souza,na cidade de São Carlos-SP/ no dia 31/12/2025, nascido no dia 07/09/1945 aos 80  anos.
 
O inicio do velório está marcado as 16:00 no dia 31/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.
 
Era casado com a Sra. Maria José Camargo de Souza. 
 
Deixa sua filhos,  Flávio Camargo de Souza,Márcio Camargo de Souza,Gláucia Camargo de Souza ,demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 31/12/2025 às 17:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

