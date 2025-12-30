Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

30 Dez 2025 - 18h40 Por Da redação

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Dayra Julia Silva,na cidade de Ibaté/SP no dia 30/12/2025, nascida no dia 04/06/2002 aos 23 anos.

Seu corpo será trasladado para Trabiju/SP.

O inicio do velório está marcado as 08:00 no dia 31/12/2025 no velório Municipal de Trabiju/SP.

Era Solteira.

Deixa sua Avó Laide Santos Silva, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se no dia 31/12/2025 às 12:00hs, saindo do velório Municipal de Trabiju/SP, para o Cemitério em Trabiju/SP.

