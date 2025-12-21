Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

21 Dez 2025 - 07h27 Por Da redação

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Alves Nogueira ,na cidade de São Ibaté-SP/ no dia 20/12/2025, nascida no dia 10/06/1941 aos 84 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 21/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Era viúva de Henrique Carneiro da Silva.

Deixa seus filhos,Maria da paz ,Valdeci, Ivone,Antonio Cesar, Maria Vania,Regina ,José, Maria da Conceição,Evandro Reis ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 21/12/2025 às 13:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também