Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Genivaldo Rodrigues Leme , conhecido como "Braun", na cidade de Ibaté /SP no dia 11/12/2025, nascido no dia 10/01/1976 aos 49 anos. O inicio do velório está marcado as 13:30 no dia 11/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.
Era solteiro.
Deixa seus irmãos, Genair, Magali, Fabiana, Marcelo,Marcela, Fabio, demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 11/12/2025 às 16:30hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.