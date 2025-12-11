(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

11 Dez 2025 - 10h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Genivaldo Rodrigues Leme , conhecido como "Braun", na cidade de Ibaté /SP no dia 11/12/2025, nascido no dia 10/01/1976 aos 49 anos. O inicio do velório está marcado as 13:30 no dia 11/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Era solteiro.

Deixa seus irmãos, Genair, Magali, Fabiana, Marcelo,Marcela, Fabio, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/12/2025 às 16:30hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário11h40 - 11 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário10h46 - 10 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h28 - 10 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h52 - 10 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento
Obituário15h00 - 09 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

Últimas Notícias