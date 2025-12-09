Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Sandra Maria Aparecida Pereira Viana,na cidade de Américo Brasiliense/SP no dia 09/12/2025, nascida no dia 23/07/1972 aos 53 anos. O inicio do velório está marcado as 14:00 no dia 09/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.
Era casada com a Sr. Antonio Ventura da Silva.
Deixa seus filhos Joice, Leonardo ,demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 09/12/2025 às 17:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.