(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

09 Dez 2025 - 10h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Sandra Maria Aparecida Pereira Viana,na cidade de Américo Brasiliense/SP no dia 09/12/2025, nascida no dia 23/07/1972 aos 53 anos. O inicio do velório está marcado as 14:00 no dia 09/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.
Era casada com a Sr. Antonio Ventura da Silva.
Deixa seus filhos Joice, Leonardo ,demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 09/12/2025 às 17:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP. 

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h26 - 09 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h39 - 09 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h54 - 08 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h40 - 08 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h27 - 08 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias