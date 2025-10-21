Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁ RIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Lucia Carvalho Alves ,na cidade de São Carlos no dia 21/10/2025, nascida no dia 13/10/1960 aos 65 anos. O inicio do velório está marcado as 13:30 no dia 21/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casada com o sr. Djalma Barbosa Alves.

Deixa seus filhos Silvana, Adriana, Silvia, Marcia, Marcio, Marcondes, Marins, Lucimara, Lucas, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 21/10/2025 às 17:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

