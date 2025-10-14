Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Angelo Donizeti Lorençoni ,na cidade de São Carlos no dia 14/10/2025, nascido no dia 14/11/1968 aos 56 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00 no dia 14/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com a sra. Luana Regina de Souza Lorençoni

Deixa seus filhos Leonardo, Bianca, Angelo Junior, Lucas, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 14/10/2025 às 16:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

