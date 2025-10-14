(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

14 Out 2025 - 11h03Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.  Angelo Donizeti Lorençoni ,na cidade de São Carlos no dia 14/10/2025, nascido no dia 14/11/1968 aos 56 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00  no dia 14/10/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com a sra. Luana Regina de Souza Lorençoni 

Deixa seus filhos Leonardo, Bianca, Angelo Junior, Lucas, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 14/10/2025 às 16:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

