Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos , o Inicio do Velório está previsto para as 07:15 horas da manhã do dia 27/03/2023.

Faleceu em 26/03/2023 no distrito de Agua vermelha na cidade de São Carlos SP,

O Sr. Benedito Casarin, nascido no dia 25/09/1941 com 82 anos de idade.

Era Viúvo.

Deixa seus filhos Wanderlei. Walter, José Claudio, Waldemir, Fernando, Waldir e seus netos e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 27/03/2023 saindo do velório municipal de São Carlos ás 11:15 hrs para o de Cemitério Nossa Senhora do Carmo-SP.

