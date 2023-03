Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 13:00 horas da tarde do dia 26/03/2023.

Faleceu em 25/03/2023 na Cidade de Araraquara-SP, a Sr. Amadeu Rodrigues dos Santos (Pescador) nascido 11/10/1948 com 74 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Ibate -SP.

Era casado com Sra. Maria Aparecida Monteiro Rodrigues.

Deixa seus Filhos Adriete, Adélia, André,Adriana , Adriano , Andréia,seu netos,demais Familiares e Amigos.

O sepultamento dar-se-á dia 26/03/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 16:00 horas para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Esse não pode ser o fim

Tem que existir outra versão

Depois do universo

Além da nossa dimensão

E eu te vejo lá

Ah-iah, ah

E eu te vejo lá

Ah.

Leia Também