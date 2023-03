Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 13:00 horas da tarde do dia 13/03/2023.

Faleceu em 12/03/2023 na Cidade de São Carlos-SP, A Jovem Nicoli Marques da Silva, nascida no dia 07/10/2001 com 21 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para Ibaté-SP.

Era casada com seu esposo Matheus Guilherme dos Santos.

Deixa seu filho Pedro Otávio Marques Dos Santos, e seus Pais Jucimara, Claudio,seus Irmãos Tiago,Rafael, demais Familiares e Amigos.

Leia Também