Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa e falecimento de Maria Gonçalves da Silva

19 Jan 2026 - 17h35Por Jessica Carvalho R
Funerária Terezinha de Jesus informa e falecimento de Maria Gonçalves da Silva -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Gonçalves da Silva na cidade de  São Carlos-SP-no dia 19/01/2026, nascida no dia 16/03/1945 aos 80  anos. O inicio do velório está previsto as 10:30 no dia 20/01/2026 no velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de são Carlos/SP.

Era víuva. Deixa seus filhos Ana, Luiz Carlos,demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 20/01/2026 às 14:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo - São Carlos/SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo-São Carlos/SP.

