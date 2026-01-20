Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Faleceu dia 20/01/2026 em Américo Brasiliense/SP com 72 anos a senhora Maria de Lourdes Rodrigues Viana.

Deixa os filhos: Cerlania, Patrícia, Alessandro, netos, bisnetas e familiares.

O velório será realizado dia 21/01/2026 das 07:00 horas às 11h15 no velório Nossa Senhora do Carmo.

O sepultamento dia 21/01/2026 às 11:15 horas no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.

NOTA DE FALECIMENTO