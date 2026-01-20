(16) 99963-6036
Obituário

Funerária São Carlos informa notas de falecimento

20 Jan 2026
NOTA DE FALECIMENTO
 
Faleceu dia  20/01/2026 em Américo Brasiliense/SP com 72 anos a senhora Maria de Lourdes Rodrigues Viana.  
 
Deixa os filhos: Cerlania, Patrícia, Alessandro, netos, bisnetas e familiares.  
 
O velório será realizado dia 21/01/2026 das 07:00 horas às 11h15 no velório Nossa Senhora do Carmo. 
 
O sepultamento dia 21/01/2026 às 11:15 horas no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.
 
 
 
NOTA DE FALECIMENTO
 

Faleceu dia  20/01/2026 em São Carlos/SP com 77 anos o senhor Felipe Roberto Costa Petitto

Deixa esposa Neide Aparecida Machado Petitto, O filho Roberto Tadeu, neto e familiares.  

O velório será realizado dia 21/01/2026 das 07h às 10h45 no velório Nossa Senhora do Carmo. 

O sepultamento dia 21/01/2026 às 10h45 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.

