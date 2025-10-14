(16) 99963-6036
Obituário

Funerária São Carlos informa notas de falecimento

14 Out 2025
NOTA DE FALECIMENTO
 
Faleceu dia 14/10/2025 às 5h10 em Ibaté  com 68 anos a Sra Maria das Dores Pereira.
 
Deixa viúvo o Sr José Donizeti Pereira e deixa os filhos Daniela , Lucas , netos e familiares .
 
O velório está previsto para hoje, dia 14/10 das 13. As 17h no velório Municipal de Ibaté o sepultamento às 17h  cemitério municipal de Ibaté . 
 

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu dia 13/10/2025 às 20h45  em São Carlos com 71 anos a Sra Cleusa Domingos Donato .

Era viúva e deixa  os filhos Carlos Roberto , Marcos Antônio , netos e familiares .

O velório está previsto  para hoje dia 14/10 das 11h. As 15h  no velório Municipal Nossa Senhota do Carmo e o sepultamento às 15 no cemitério municipal Nossa senhora do Carmo .

 

