Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Faleceu dia 14/10/2025 às 5h10 em Ibaté com 68 anos a Sra Maria das Dores Pereira.

Deixa viúvo o Sr José Donizeti Pereira e deixa os filhos Daniela , Lucas , netos e familiares .

O velório está previsto para hoje, dia 14/10 das 13. As 17h no velório Municipal de Ibaté o sepultamento às 17h cemitério municipal de Ibaté .

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu dia 13/10/2025 às 20h45 em São Carlos com 71 anos a Sra Cleusa Domingos Donato .

Era viúva e deixa os filhos Carlos Roberto , Marcos Antônio , netos e familiares .

O velório está previsto para hoje dia 14/10 das 11h. As 15h no velório Municipal Nossa Senhota do Carmo e o sepultamento às 15 no cemitério municipal Nossa senhora do Carmo .