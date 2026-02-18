Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Funerária São Carlos -
NOTA DE FALECIMENTO
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do senhor José Ivanildo da Silva, ocorrido no dia 18/02/2026 ás 03:17 horas, em São Carlos/SP aos 43 anos de idade.
Deixa enlutados a esposa Thaisa Cristina, familiares e amigos.
O velório será realizado no dia 19/02/2026 das 07:00 horas às 10:30 horas no Velório Municipal Ibaté/SP.
O sepultamento ocorrerá no mesmo dia, às 10:30 horas no Cemitério Municipal de Ibaté/SP.
Aos familiares e amigos, expressamos as nossas mais sinceras condolências.