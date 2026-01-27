(16) 99963-6036
Funerária São Carlos informa nota de falecimento

27 Jan 2026
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da senhora Maria Aparecida Bianconi Angelo, ocorrido no dia 27/01/2026, em São Carlos/SP aos 65 anos de idade.
 
Deixa enlutados o esposo Luciano, as filhas Luciana e Raquel, netos, demais familiares e amigos.
 
O velório será realizado no dia 28/01/2026 das 07:00 horas às 11:15 horas no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo.
 
O sepultamento ocorrerá no mesmo dia, às 11:15 horas no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.
 
Aos familiares e amigos, expressamos as nossas mais sinceras condolências.

